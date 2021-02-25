Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
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Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi

25.02.2021 08:20 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:23
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi

MERSİN'de vatandaşlar Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kayak yapıp, kar topu oynarken, kent merkezinde ise Akdeniz sahillerine gelerek güneşli havanın keyfini çıkartıyor.

MERSİN'de vatandaşlar Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kayak yapıp, kar topu oynarken, kent merkezinde ise Akdeniz sahillerine gelerek güneşli havanın keyfini çıkartıyor.

Mersin'de şubat ayının sonlarına gelinmesine rağmen iki mevsim birden yaşanıyor. Toroslar'ın zirvesine çıkan vatandaşlar, kayak yapıp kar topu oynayarak karın keyfini çıkarıyor. Kent merkezinde ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Kimi vatandaşlar sahilde balık tutarken, kimisi ise çimlere oturup, yürüyüş yapıyor. Sahilde arkadaşları ile oturarak güneşli havanın keyfini çıkartan üniversite öğrencisi İsa Zehuroğlu, "Mersin'in yüksek kesimlerinde karlı hava var ama kent merkezinde güneşli sıcak hava hakim. Biz de arkadaşlarımızla sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek bu güzel havanın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

Utku Can Bozkurt da Mersin'de yaşadıkları için şanslı olduklarını söyledi. Kentte iki mevsimi birden yaşadıklarını belirten Bozkurt, "Arkadaşlarımızla sahile geldik. Oturuyoruz, zaman geçiriyoruz. Toroslar'da kar yağıyor ama şehir merkezine geldiğimizde çok güzel bir hava karşılıyor bizleri. Biz de güzel havayı fırsat bilerek sosyal mesafe maske kuralına dikkat ederek sahile gedik" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle evden çıkmayan ancak güzel havayı değerlendirmek için sahile gelerek balık tutan Veli Aktaş ise "Kaç gündür evdeydim. Sahile geldim. Balık tutuyorum. 3 metre mesafe ile maskeli şekilde oturuyoruz, temiz hava alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi
Mersin'de, Toroslar'da kar, sahillerde güneş keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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