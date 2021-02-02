Mersin'de torbacı operasyonu: 8 gözaltı

MERSİN'de polisin torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL ve 900 dolar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN