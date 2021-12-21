Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
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Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen planlı operasyonlarda M.Ç., U.Y., Ş.A., M.U., İ.B., M.O., R.G., R.K., A.K., M.E. ve H.G.'yi gözaltına aldı. Şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 463 sentetik hap, 19 gram metamfetamin, 0,53 gram kubar esrar, 0,11 gram eroin, 4 gram sentetik kannabinoid, 1 tabanca ve tabancaya ait 20 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem yapıldı. - MERSİN

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