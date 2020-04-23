Mersin'de, toptancı halinde hizmet sürüyor MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde faaliyet gösteren komisyoncu, tüccar ve ihracatçı esnafı, 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince faaliyete devam edecek.

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde faaliyet gösteren komisyoncu, tüccar ve ihracatçı esnafı, 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince faaliyete devam edecek.

Mersin'de, çalışanlarının 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağından muaf olduğu toptancı halinde perşembe, cuma ve pazar günleri hizmet verilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında halin girişinde ateş ölçümü yapılırken, dezenfeksiyon çalışmaları da sürdürülüyor. Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, halde koronavirüs salgını süresince hizmet verilmeye devam edileceğini söyledi. Mersin Hali'nin önemli yere sahip olduğunu belirten Şen, "Halimiz kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı önlemlerimizi aldık. Halin girişinde ateş ölçümü yapılıyor. Halin içinde günlük dezenfeksiyon işlemi yapılıyor" dedi.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Halde sebze ve meyve fiyatlarının düştüğünü de aktaran Münir Şen, "Ürünlerimizde yüzde 20 ile yüzde 60 arasında fiyat düşüşü var. Şu an gündemde olan ürünlerden halimizde soğan 2-2,5 TL, patates 2,5-3 TL, taze sarımsak 8-10 TL, limon ise 4-4,5 TL, domates 3 TL'den işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte fiyat artışı beklemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA