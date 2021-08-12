Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Mut ilçesinde toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi'ndeki Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer depolara sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

6 deponun hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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