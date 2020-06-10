Mersin'de toplu ulaşım araçlarında klima açılmayacak
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Mersin'de toplu ulaşım araçlarında klima açılmayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında klima açılmaması kararı alındı.

Mersin'de toplu ulaşım araçlarında klima açılmayacak
10.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:43

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında klima açılmaması kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca klima yerine doğal havalandırma yolu olan pencerelerin açık tutulması önerildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Doktor Serhat Kandemir, otobüslerdeki klimaların ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı belirterek vatandaşların araçlarda pencereleri açmaları gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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