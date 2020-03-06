Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

06.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:02

Mersin'de günde 100 bin kişinin kullandığı belediye otobüsleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) viral enfeksiyon ve salgınlara karşı dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan koronavirüs salgınına karşı belediye otobüslerinde gereken tedbirleri aldıklarını belirtti.

Toplu taşıma araçlarında gereken önlemleri, halk sağlığına karşı zararlı olmayan dezenfeksiyon işlemleriyle aldıklarını kaydeden Topçuoğlu, otobüslerde virüslerin barınmasını engellemeye ve halkın bulaşıcı hastalıklardan korumasına büyük önem verdiklerini aktardı.

Topçuoğlu, vatandaşların belediye otobüslerine hiçbir kuşku duymadan binebileceklerini vurguladı.

Kaynak: AA