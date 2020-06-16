Mersin'de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı
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Mersin'de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı

Mersin Valiliğinden yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama, uğurlama, çadır ve stant kurulması ile kente giriş ve çıkışların 15 gün sınırlandırıldığı bildirildi.

Mersin'de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı
16.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:06

Mersin Valiliğinden yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama, uğurlama, çadır ve stant kurulması ile kente giriş ve çıkışların 15 gün sınırlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Demokratik Mücadele Programı" adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır." denildi.

Eylem ve etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun

olarak hareket edilmesinin sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki

eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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