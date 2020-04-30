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Mersin'de 'TOBB Nefes Kredisi' tanıtıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, korona virüs sürecinde hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi'nin önemine dikkat çekerek, "Kaynaklarımızın, varlığımızın büyük bölümünü bu krediye ayırdık.

Mersin'de 'TOBB Nefes Kredisi' tanıtıldı
30.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:13

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, korona virüs sürecinde hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi'nin önemine dikkat çekerek, "Kaynaklarımızın, varlığımızın büyük bölümünü bu krediye ayırdık. KOBİ'lerin ayakta kalması demek ekonominin ayakta kalması demektir. Bu kredi, tam yerinde ve zamanında, çok anlamlı şekilde oluşturulmuştur" dedi.

Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi' tanıtım toplantısı düzenlendi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman'ın kredinin detaylarını anlattığı toplantı, 'mersintso' instagram hesabından da canlı yayınlanıp üyelerin sorularına cevap verildi.

"Ek teminat istenmemesi üzerinde durduğumuz bir konu"

Toplantıdaki konuşmasında küçük işletmelerin finansmana erişiminin önemini vurgulayan Kızıltan, "TOBB projesiyle ülke çapındaki oda ve borsalardan 6 milyar TL'nin üzerinde kaynak sağlanarak küçük işletmelerin hizmetine sunulmak üzere bir çalışma başladı. Kredi projesinin Türkiye'deki küçük işletmeleri ayakta tutacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu dönemde DenizBank'tan en büyük beklentinin ek teminat istenmemesi olduğunu vurgulayan Kızıltan, krediye başvuru için MTSO'dan, 'TOBB Nefes Kredisi içindir' ibareli faaliyet belgesi alınmasının yeterli olacağını söyledi. Tüm şubelerden kredi başvurusu yapılabileceğini kaydeden Kızıltan, kredinin komisyon oranları hakkında şu bilgileri verdi: "Nefes kredisi ile ilgili alınabilecek KGF kefalet komisyonu ve banka komisyonu olmak üzere iki tip komisyon var. KGF komisyonu, bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının binde 7.5'u olarak uygulanacak (50 bin TL için 300 TL, 100 bin TL için 600 TL). Banka komisyonu ise kredi tutarının binde 3'ü olarak uygulanacak."

"Mevduat faiz oranı altında bir faiz uygulanacak"

Engin Eskiduman ise bu dönemde omuz omuza verip dayanışma ile ekonomik sıkıntıların aşılabileceğine işaret etti. "Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık" diyen Eskiduman, kredinin şartları hakkında bilgi verdi.

TOBB ve KGF ile yapılan işbirliği kapsamında TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi KOBİ'lere özel 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7.5 yıllık faiz oranıyla nefes kredisi sunulacağını bildiren Eskiduman, 2020 yılındaki ödemesiz dönemde de faiz uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu, "Bu dönemde faiz geçerli olacak ancak bu faiz 2021 yılı ödemelerine yansıtılacaktır" diye yanıtladı.

Kredileri vermeye başladıklarını belirten Eskiduman, kredinin üst limitinin 50 bin ile 100 bin TL arasında değişeceğini bildirdi. 'Nefes Kredisi' kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak adına şube çalışma saatlerinin 09.00-17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendiğini de kaydeden Eskiduman, mümkün olduğunca çok kişiyi bu imkanlardan yararlandırmak istediklerini vurguladı.

Nefes Kredisi nasıl alınacak?

Cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmeler, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız DenizBank üzerinden krediye başvurabilecek. Başvuru için gereken faaliyet belgesi, 'www.mtso.org.tr' adresinden online olarak da alınabilecek.

Kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7.50 olacak. 3 milyon TL ve altında cirosu olan üyeler, azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL arasında cirosu olan üyeler ise azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Banka, KGF'ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerden herhangi bir masraf, komisyon talep etmeyecek. KGF teminat oranı ise yüzde 80. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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