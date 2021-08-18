Mersin'de tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi
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Mersin'de tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

Mersin'de tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de, tiyatro oyunu sırasında sahneye çıkan bir seyirci, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Mersin'de, tiyatro oyunu sırasında sahneye çıkan bir seyirci, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Akşamları etkinlikleri kapsamında ilçedeki amfi tiyatroda "Aşk-ı Analiz" adlı eser sahnelendi.

Önceden oyuncularla anlaşarak bir role eşlik etmek için sahneye çıkan Erdem Altın, repliğinin sonunda kız arkadaşı Latife Güler'e yönelerek evlilik teklifi yaptı.

Sürpriz teklif karşısında şaşkınlık yaşayan Güler, teklifi kabul etti. Seyirciler de alkışlarla çifte destek verdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çiçek hediye ettiği çifte mutluluk diledi.

Mersin'de tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi
Mersin'de tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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