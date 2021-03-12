Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiasına 4 gözaltı
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Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiasına 4 gözaltı

12.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:08
Mersin'de

Mersin'de, alışveriş bahanesiyle girdikleri iş yerlerinde "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, alışveriş bahanesiyle girdikleri iş yerlerinde "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bakkal işleten A.K, dükkanına gelip 6 ekmek almak isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede şüphelilerin otomobil plakasına ulaştı.

Para bozdurma ve alışveriş bahanesiyle girdikleri farklı işletmelerden "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıkları paralarla tüp başlığı, tavuk, baharat, meşrubat ve sigara alan şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi.

Adana'dan geldikleri kentte, aldıkları ürünlerle pikniğe gitmeye hazırlanırken ilk şikayetten yaklaşık 2 saat sonra yakalanan S.E. (22), K.E. (21), A.S. (38) ve A.E. (27) emniyete götürüldü.

Şüphelilerden S.E, adli tıp raporu için sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Biz buraya tırnakçılık yapmaya değil, piknik yapmaya geldik. Bir daha da gelmeyeceğiz zaten." dedi.

Öte yandan, işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarında, S.E. (22) ve K.E'nin (21) girdikleri dükkanlarda önce 100 lira bozdurmaya çalıştıkları, aynı zamanda alışveriş yaparak oyaladıkları iş yeri sahiplerinden fazla para üstü aldıkları görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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