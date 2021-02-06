Mersin'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

06.02.2021 03:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 03:07
Mersin'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.

Tamer G. idaresindeki 33 ENG 65 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Habibe Keser (43) yönetimindeki 38 RA 310 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Keser ile otomobildeki Melisa K. ve Kumsal K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Keser, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Keser'in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

Yaralılardan Kumsal K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Tır şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Guy Ritchie Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 03:06:26. #1.14#
title