Mersin'de tırla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Mersin'de tırla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

24.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:04
Mersin'de tırla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

'in Erdemli ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ersin Öncü idaresindeki 06 JTJ 91 plakalı tır, Çeşmeli Mahallesi'nde (72) yönetimindeki 33 VNH 61 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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