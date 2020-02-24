Mersin'de tırla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
24.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:04
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ersin Öncü idaresindeki 06 JTJ 91 plakalı tır, Çeşmeli Mahallesi'nde Kerim Yıldız (72) yönetimindeki 33 VNH 61 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA