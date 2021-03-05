Mersin'de tırın dorsesinden yola savrulan zeytin dolu bidonlar güvenlik kamerasında
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Mersin'de tırın dorsesinden yola savrulan zeytin dolu bidonlar güvenlik kamerasında

05.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:04
Mersin'de tırın dorsesinden yola savrulan zeytin dolu bidonlar güvenlik kamerasında

Mersin'in Mut ilçesinde bir tırın dorsesinde zeytin dolu bidonların yola savrulması, kameraya yansıdı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir tırın dorsesinde zeytin dolu bidonların yola savrulması, kameraya yansıdı.

Sertavul Yaylası'da plakası belirlenemeyen tırın sürücüsünün viraja hızlı girmesi nedeniyle dorsede bulunan zeytin bidonları yola savruldu.

Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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