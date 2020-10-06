Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu

06.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:08

Mersin'de, seyir halindeki tırın dorsesindeki limon kasalarının devrilmesi nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

Mersin'de, seyir halindeki tırın dorsesindeki limon kasalarının devrilmesi nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Abuzer K'nın kullandığı yabancı plakalı tırın yükü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çeşmeli mevkisinde devrildi.

Kasalardaki limonların çevreye dağılması nedeniyle otoyolun bir bölümünde ulaşım kontrollü sağlandı.

Kara yolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmanın, ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu
Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu
Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu
Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Şehrazat Cem Yılmaz Beren Saat Türkan Şoray
Spor Babel Caner Erkin Rıza Çalımbay Josef De Souza Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Karar Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 00:08:36. #1.15#
title