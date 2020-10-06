Tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu
06.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:08
Mersin'de, seyir halindeki tırın dorsesindeki limon kasalarının devrilmesi nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.
Mersin'de, seyir halindeki tırın dorsesindeki limon kasalarının devrilmesi nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.
Alınan bilgiye göre, Abuzer K'nın kullandığı yabancı plakalı tırın yükü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çeşmeli mevkisinde devrildi.
Kasalardaki limonların çevreye dağılması nedeniyle otoyolun bir bölümünde ulaşım kontrollü sağlandı.
Kara yolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmanın, ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez