Mersin'de tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
Dündar Aydın yönetimindeki 35 ADT 935 plakalı cip, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda, Ertuğrul Çetin idaresindeki 43 YD 937 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.