Mersin'de tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü
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Mersin'de tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

06.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:34
Mersin'de tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü öldü

'in ilçesinde, tıra arkadan çarpan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Dündar yönetimindeki 35 ADT 935 plakalı cip, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda, Ertuğrul Çetin idaresindeki 43 YD 937 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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