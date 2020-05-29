Mersin'de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu
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Mersin'de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu

Mersin'de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın üzerindeki bazı otomobiller hurdaya döndü Mersin'in Erdemli ilçesinde 2. el otomobilleri taşıyan tır yan yattı.

29.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:43

Mersin'de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın üzerindeki bazı otomobiller hurdaya döndü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2. el otomobilleri taşıyan tır yan yattı. Bazı otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Tömük Mahallesinde meydana geldi. 2. el otomobilleri taşıyan Kemal Y. yönetimindeki 07 DN 274 plakalı Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sebebiyle D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada 2. el otomobillerin bazıları hurdaya dönerken, yoğun trafiğe rağmen şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası Tır şoförü, Tırın üzerine çıkıp araçları çıkarmaya çalışan vinç operatörlerine yardımcı oldu. Kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Mersin'de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu

Kaynak: İHA

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