Mersin'de tır otomobile çarptı: 3 yaralı
11.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:26
Mersin'de tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mersin'de tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tarsus ilçesi yakınlarında, 27 HK 840 plakalı tır, aynı yönde giden 06 YYU 99 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır devrildi. Kazada tır şoförü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ