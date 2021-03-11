Mersin'de tır otomobile çarptı: 3 yaralı
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Mersin'de tır otomobile çarptı: 3 yaralı

11.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:26
Mersin'de tır otomobile çarptı: 3 yaralı

Mersin'de tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'de tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tarsus ilçesi yakınlarında, 27 HK 840 plakalı tır, aynı yönde giden 06 YYU 99 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır devrildi. Kazada tır şoförü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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