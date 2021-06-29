Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı

Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde otobüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde otobüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, Aydıncık ilçesinde meydana geldi. Aydıncık tüneli çıkışında Anamur ilçesinde Silifke ilçesine çöp taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Hasan Erdal yönetimindeki 34 GK 1482 plakalı TIR, Antalya'nın Alanya ilçesine giden 33 EC 647 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. 8 yaralıyı ayakta tedavi edilirken sürücülerin de aralarında bulunduğu diğer yaralılar ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Antalya- Mersin kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı
Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Bakanlık devreye girdi
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Bakanlık devreye girdi
Park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü
Park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki yaşlı adam öldü
'Koronalıyım' diyerek polise tüküren emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
"Koronalıyım" diyerek polise tüküren emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 16 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:39:32. #1.16#

title