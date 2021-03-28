Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı
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Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı

Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL - Haberler | Güncel
Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan virajda devrildi.

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MERSİN'in Anamur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan virajda devrildi. TIR'da yüklü meyveler yola döküldü.

Kaza, öğle saatlerinde Mersin- Antalya kara yolunda meydana geldi. Antalya yönünde ilerleyen Şuayip Günar (47) yönetimindeki 33 ACG 288 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. TIR'daki meyveler yola saçıldı. TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolu bir süre tek yönlü taraflı trafiğe kapatıldı. Meyvelerin temizlenmesi ve TIR'ın yoldan çekilmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.


Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı
Mersin'de TIR devrildi; meyveler yola saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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