Mersin'de tır devrildi: 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazım Gök idaresindeki 33 NAM 72 plakalı tır, gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada tır sürücüsü Kazım Gök ile yolcu olarak bulunan Ali Sofu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.