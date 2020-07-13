Mersin'de ticari araç beton direğe çarptı: 3 yaralı Mersin'in Silifke ilçesinde beton direğe çarpan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde beton direğe çarpan ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sait Sütmen yönetimindeki 33 K 0630 plakalı minibüs Taşucu Kız Öğrenci Yurdu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ve yanında bulunan Emine Sütmen ve Yusuf Sütmen, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA