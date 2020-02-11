Mersin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
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Mersin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:28
Mersin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

(İHA) – 'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan planlı projeli çalışma kapsamında, örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer alan 13 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Başsavcılıkça gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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