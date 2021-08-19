Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik görüntüler elde edilen 5'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, örgüt propagandasını içeren görüntü, fotoğraf ve notlar ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı; 2'si ev hapsi, 6'sı adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Davut Güloğlu Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:00:29. #1.15#

title