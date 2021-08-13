Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK'nın ilk eyleminin yıldönümü öncesinde müzahir kitleleri sokak eylemlerine yönlendiren, ayrıca terör örgütünün sözde gençlik yapılanması 'ateşin çocuklarını' övücü paylaşımlar yapan 4 kişiyi belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 4 şüpheliyi de gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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