Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı
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Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü, yükseltici ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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