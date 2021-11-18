Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon bir şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon bir şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tarsus ilçesinde terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Şüphelinin evindeki dijital malzeme ve dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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