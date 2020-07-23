Mersin'de terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 2 kişi yakalandı
Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
23.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:01
Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları öne sürülen 2 kişinin, yurda kaçak yolla girdikleri tespit edildi.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA