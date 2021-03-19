Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

19.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:12
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde nevruz öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen 14 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:12:36. #1.14#
title