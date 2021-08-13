Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlarda bulunan 4 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

Terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasını övücü paylaşımlar da yaptıkları belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda birçok dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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