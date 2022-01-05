Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgüte üye olduğu tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri, önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı.

Adresteki aramada dijital malzemeler ve dokümanlar bulundu.

Son Dakika! Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü

Son Dakika! Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü

 FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title