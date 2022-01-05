Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgüte üye olduğu tespit edilen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekipleri, önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı.
Adresteki aramada dijital malzemeler ve dokümanlar bulundu.
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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