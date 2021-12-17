Terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde terör örgütü Deaş'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlıyı yakalamak için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonla şüpheli gözaltına alındı, zanlının adresinde ele geçirilen dijital malzeme ve dokümana el konuldu.