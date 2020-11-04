Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı

04.11.2020 20:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:36
Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Ekim'de Tarsus'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

İlgili Haberler

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Otoyolda uyuşturucu nakli yaparken görüntülenip gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Otoyolda uyuşturucu nakli yaparken görüntülenip gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Denizli'de para toplama merkezini soymaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Denizli'de para toplama merkezini soymaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Vladimir Putin Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Enes Batur Ajda Pekkan Türkan Şoray Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Josef De Souza Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 20:37:32. #1.15#
title