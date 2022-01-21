MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Haberler
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MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'nin kamplarında eğitim aldığı ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği saptanan Z.K. ile ona yer temin eden 3 şüpheli yakalandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'nin kamplarında eğitim aldığı ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği saptanan Z.K. ile ona yer temin eden 3 şüpheli yakalandı. Teröriste yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden birinin Başakşehir HDP ilçe eş başkanının kızı olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nin kamplarında eğitim alan ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla ülkeye giren Z.K.'yi tespit edip, harekete geçti. Düzenlenen operasyonla Z.K. ile ona yer temin ettiği iddiasıyla aralarında İstanbul Başakşehir HDP ilçe eş başkanının kızı Ş.K. ile M.G. ve A.G. gözaltına alındı.

Z.K.'nin kaçak yollardan Yunanistan'a geçtiği ve aldığı eğitimlerden sonra Mersin'e geldiği belirlendi. Z.K.'nin dijital incelemesinde Yunanistan'daki örgüt mensupları ile irtibatları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, M.G., Ş.K. ve A.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Yunanistan, Mersin, PKK, Güncel, Haber

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