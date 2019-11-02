Mersin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN'de, 2 aracın kundaklama şüphelisi olarak terör örgütü PKK yandaşı 9 kişi gözaltına alındı.

02.11.2019 11:59
Mersin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN'de, 2 aracın kundaklama şüphelisi olarak terör örgütü PKK yandaşı 9 kişi gözaltına alındı.

Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan 2 aracın dün gece benzin dökülerek kundaklanmaya çalışılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet  Başsavcılığı soruşturma başlattı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri saptanan PKK yandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, kitap, yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.  Olayla ilgili 1 kişi ise aranıyor.


Kaynak: DHA
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