Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN (İHA) - Mersin'de terörist başının yakalanma yıldönümünde eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensupları ile sempatizan kitlenin moral ve motivasyonunu artırmak, ayrıca terörist başının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek amacıyla eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK ve DKP/BÖG silahlı terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilen şüphelilerle birlikte adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN