Mersin'de Terör Operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ayn el Arap'ta (Kobani) terör örgütü adına silahlı çatışmaya girdiği ileri sürülen Suriye uyruklu Velat M'yi gözaltına aldı.
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası da yaptığı belirlenen Velat M. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.