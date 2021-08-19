Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı
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Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarla kimlikleri tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.E.E., A.B., M.B., F.S., Ö.Ş., T.S., A.E., H.A., B.E., M.Y. K., Ş.E., M.D., Ö.S., R.A., S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden yabancı uyruklu 3 kişinin, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair görüntüler bulundu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör örgütü üyelerine ait fotoğraflar, örgüt propagandasını içeren suç unsuru notlar, ajandalar, dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan dijital incelemelerinde ise örgütün propaganda içerikli çok sayıda video ve resimleri tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerde A.E.E. tutuklandı, A.B. ve M.B.'ye ise ev hapsi verildi, diğerleri ise serbest bırakıldı. Hakkında arama kararı bulunan M.B. ile A.O.'nun yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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