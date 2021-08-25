Mersin'de terfi heyecanı
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Mersin'de terfi heyecanı

Mersin'de terfi heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terfi ve atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çeşitli rütbelerde görev yapan birçok personel bir üst rütbeye terfi etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terfi ve atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çeşitli rütbelerde görev yapan birçok personel bir üst rütbeye terfi etti. Personelin rütbelerini İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile müdür yardımcıları taktı.

Tece Polis Evi'nde düzenlenen rütbe terfi törenine İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, üst rütbeye yükselen personel ve aileleri katıldı. Törende konuşan Müdür Aslan, rütbenin sorumluluk olduğunu belirterek, "Her rütbe yükselişi ise vatandaşa, millete ve ülkeye karşı olan sorumluluğun artması demektir. Asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için gündüzünü gecesine katarak çalışıp, bir üst rütbeye terfi eden emniyet müdürü, emniyet amiri ve komiser arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Allah hayırlı etsin. Tayin olan arkadaşlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın bu yeni rütbeleriyle de başarılı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Aileleriyle ve çocuklarıyla hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aslan ve müdür yardımcıları ile şube müdürleri personelin rütbelerini taktı. - MERSİN

Mersin'de terfi heyecanı
Mersin'de terfi heyecanı
Mersin'de terfi heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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