Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı
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Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı

06.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:50
Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı

MERSİN'de dün kurulan pazarda tepki çeken görüntülerin ortaya çıkması üzerine zabıta ekipleri, bugün kurulan pazar yerinde denetim yaparak vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

MERSİN'de dün kurulan pazarda tepki çeken görüntülerin ortaya çıkması üzerine zabıta ekipleri, bugün kurulan pazar yerinde denetim yaparak vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

Koronavirüs haritasında yüksek riski belirten 'turuncu' renkte gösterilen Mersin'de vatandaşların tüm uyarılara rağmen dün kurulan pazar yerini hınca hınç doldurması tepki çekti. Pazara gelen vatandaşlar koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek alışveriş yaptı. Zabıta ekipleri, pazarda denetim yaparak sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılar yapsa da vatandaşlar tedbirleri ihlal etmeyi sürdürdü.

ZABITA VATANDAŞLARI TEK TEK UYARDI

Görüntülerin tepki toplamasının ardından zabıta ekipleri bugün kurulan pazar yerinde yine denetim gerçekleştirdi. Pazarı gezen zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda tek tek uyardı.


Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı
Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı
Mersin'de tepki çeken görüntülere önlem alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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