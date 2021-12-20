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Mersin'de tepki çeken görüntü

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Haberler | Güncel

- Mersin'de tepki çeken görüntü Mersin'in Tarsus ilçesinde bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürülmesi tepkilere neden oldu.

TARSUS, MERSİN (İHA) - - Mersin'de tepki çeken görüntü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürülmesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir doblo tipi aracın arkasına bağlı köpeğin götürülmesi hayvan severlerin tepkisine yol açtı.

Bir aracın arkasına bağlı köpeği gören ve bir kişi cep telefonuyla çekim yaparak tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Son Dakika Haberleri

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