Mersin'de tepki çeken görüntü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de tepki çeken görüntü

Mersin'de tepki çeken görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araç sürücüsünün pikabıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araç sürücüsünün pikabıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Ergenekon Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokaktan geçen bir aracın, yolun ortasında yatan bir köpeğin üzerinden hiç durmaksızın geçtiği anlar yer aldı. Aracıyla köpeğin üzerinden geçen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. SOsyal medyada paylaşılan görüntülere hayvanseverlerden tepki yağdı.

Acı içinde çırpınan köpeğin olaydan sonra Tarsus Belediyesi ekiplerince götürüldüğü hayvan barınağında ilk müdahalesinin yapıldığı öğrenildi. İki kalça kemiğinin kırıldığı anlaşılan hayvanın, daha sonra Adana'da bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Mersin'de tepki çeken görüntü
Mersin'de tepki çeken görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Mert Günok Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin'de tepki çeken görüntü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 23:22:11. #1.16#

title