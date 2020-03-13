Mersin'de temizlik ürünlerinde fiyat denetimi Mersin'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde, temizlik ürünleri, kolonya ve dezenfektan satılan yerlerde fiyat denetimleri yapıldı.

Mersin'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde, temizlik ürünleri, kolonya ve dezenfektan satılan yerlerde fiyat denetimleri yapıldı.

Silifke Belediyesi zabıta ekiplerince, Kovid-19'a nedeniyle hijyen ürünlerine rağbetin artması üzerine haksız fiyat artışını önlemek için marketleri inceledi.

Ürünlerin etiketlerini kontrol eden ekipler, haksız fiyat artışı tespit edilen iş yerleri hakkında tutanak tuttu.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, fazla fiyat uygulaması yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere müsade etmeyeceklerini belirterek, vatandaşlardan gördükleri yanlışlıkları bildirmelerini istedi.

Gülnarda da zabıta ekipleri, marketler ile toptan ve perakende ürün satan iş yerlerinde fiyatlarla etiketleri kontrol etti.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, denetimlerle ilgili açıklamasında, Kovid-19 ile ilgili ilçede tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, denetimlerin ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA