Mersin'de temizlik işçisi kadın yolda bulduğu altın küpeyi polise teslim etti
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Mersin'de temizlik işçisi kadın yolda bulduğu altın küpeyi polise teslim etti

01.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:02
Mersin'de temizlik işçisi kadın yolda bulduğu altın küpeyi polise teslim etti

Mersin'de, belediyenin temizlik personeli kadın, sokakta çalışırken bulduğu altın küpeyi polis merkezine ulaştırdı.

Mersin'de, belediyenin temizlik personeli kadın, sokakta çalışırken bulduğu altın küpeyi polis merkezine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli iki çocuk annesi Fatma Altungül, Akdeniz ilçesinde sokakta temizlik yaptığı sırada altın küpe buldu.

Altungül, küpeyi sahibine ulaştırılması için Mağazalar Karakolu'na teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altungül, "Bulduğum eşya kıymetli, sahibine ulaşmasını isterim. Küpe kalpli olduğu için de manevi değeri yüksek olabilir. Hak yerini bulur inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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