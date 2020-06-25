Mersin'de telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı Mersin'de, telefonla aradığı ve kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadını dolandırarak 77 bin 450 lirasını almaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, telefonla aradığı ve kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadını dolandırarak 77 bin 450 lirasını almaya çalışan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan F.İ'yi arayan şüpheli, banka hesabının terör örgütlerinin eline geçtiğini iddia ederek parasını çekip kendisine vermesini istedi. Jandarma ekiplerinin takibinde olan şüpheli, F.İ'nin bankadan çektiği 77 bin 450 lirayı alırken suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında 20 bin 600 lira ele geçirildi. Paranın, benzer yöntemle dolandırılan 72 yaşındaki E.K'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, paralar mağdurlara iade edildi. Kaynak: AA