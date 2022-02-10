Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Ö.F.K. kendisini darbeden şüphelilerin cep telefonunu alarak kaçtığı şikayetiyle polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olaya karıştıkları belirlenen Ö.Ç, S.D, F.C.T, E.C.S. ve B.S'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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