Mersin'de telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'de telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
11.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:10

Mersin'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 3 ayda kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından para ve ziynet eşyasının alınarak dolandırıldığını beyan eden 4 mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mağdurların beyanları üzerine yaptıkları çalışmalarda 14 Nisan'da D.A'nın 1000 lirası ile 9 çeyrek altınını alarak kayıplara karışan şüphelilerin M.K. (42), M.S. (28), M.A. (27) ve A.A. (23) olduğunu belirledi.

Zanlıların, 3 Haziran'da 35 bin lira almak için gittikleri adreste yaşayan A.K'nin (71), kimlik sorması üzerine olay yerinden kaçtığını tespit eden ekipler, aynı şüphelilerin, 4 Haziran'da R.K'nin (66) 6 bin 220 lirası ile 12 çeyrek altınını, 6 Haziran'da da F.D. ve M.D'nin 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırıcılık yaptığını saptadı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu düzenledikleri operasyonda son 2 yıldır arabasında yaşadığını ve sahte kimlik taşıdığını belirledikleri M.K'yi kent merkezinde, A.A'yı da Tarsus ilçesinde yakaladı.

M.A. ve M.S'nin Adana'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları baskında zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına karşılık, "Beni kandırdılar, beni oyuna getirdiler. Sahte kimlik taşıdığım doğrudur. Ben cezaevi firarisiyim, mecburen arabada kaldım." dedi.

M.K'nin 40 ayrı suç dosyasının bulunduğu, 9 ayrı olaydan dolayı firari olarak arandığı öğrenildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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