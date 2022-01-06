Mersin'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Taşucu Mahallesi'nde yaşayan A.Ö'yü arayan şüpheliler, "FETÖ terör örgütü mensubu banka yöneticilerine operasyon düzenleneceği" bahanesiyle bankadaki parasını çekerek kendilerine vermesini istediler.

Savcı ve polis olduklarını söyleyen şüphelilerin dolandırıcı olduğunu anlayan A.Ö, polise giderek şikayetçi oldu.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada zanlıların benzer suçlardan kaydı olan C.G. ve E.İ. olduğu tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda zanlılar, buluştukları vatandaşın altın, döviz ve Türk lirasını alırken polis ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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