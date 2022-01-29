Mersin'de TEKNOPARK yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
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Mersin'de TEKNOPARK yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de TEKNOPARK yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) ocak ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

MERSİN (AA) - Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) ocak ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığındaki toplantıya Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve TEKNOPARK Genel Müdürü İhsan Gültekin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda 2022 bütçe değerlendirmesi yapıldı, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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