Mersin'de tek katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturan tek katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturan tek katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıkım kararı verilen Kiremithane Mahallesi 4417 Sokak'taki metruk binanın çevresinde önlem aldı.
Bina, ekipler tarafından iş makinesiyle yıkıldı.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel