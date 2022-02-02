Mersin'de tek katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Haberler
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Mersin'de tek katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de tek katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturan tek katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre için risk oluşturan tek katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıkım kararı verilen Kiremithane Mahallesi 4417 Sokak'taki metruk binanın çevresinde önlem aldı.

Bina, ekipler tarafından iş makinesiyle yıkıldı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

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